Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь 2023

Стартовала продажа билетов на матч Армения - Уэльс

Стартовала продажа билетов на матч Армения - Уэльс

На сайте ФФА 16 октября стартует онлайн-продажа билетов на матч отборочного раунда чемпионата Европы УЕФА 2024 г. Армения - Уэльс , который состоится 18 ноября.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, билеты можно приобрести только после прохождения паспортного удостоверения личности. Один человек может купить не более 4 билетов. После ввода необходимых данных для идентификации дождитесь подтверждения идентификации, которая проводится ежедневно с 10:00 до 20:00 в течение 10-15 минут.

Стоимость билетов:

- Северная и Южная трибуны: 1000-3000 драмов

- Восточная трибуна: 5000-12000 драмов

- Западная трибуна: 10000-16000 драмов


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]