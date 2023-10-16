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Министр территориального управления и инфраструктур Армении примет участие в Глобальном морском саммите Индии

Министр территориального управления и инфраструктур Армении примет участие в Глобальном морском саммите Индии

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян примет участие в Глобальном морском саммите Индии и круглом столе, посвященном порту Чабахар.

Как передает Арменпресс, об этом министр Саносян сообщил на своей странице в Facebook.

“16-19 октября я командирован в Республику Индия (Мумбаи) для участия в Глобальном морском саммите Индии и круглом столе, посвященном порту Чабахар”, - отметил он.


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