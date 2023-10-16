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Контакты Путина с Байденом на фоне эскалации в Израиле не планируются

Контакты Путина с Байденом на фоне эскалации в Израиле не планируются

Контакты Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в свете эскалации палестино-израильского конфликта не планируются. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, не планируются", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли соответствующие контакты в контексте ситуации на Ближнем Востоке.


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