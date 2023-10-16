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Уголовное дело против Виталия Баласаняна прекращено

Уголовное дело против Виталия Баласаняна прекращено

Уголовное дело против бывшего секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом в беседе с корр. Арменпресс сказал его адвокат Рафаэль Мартиросян.

“Это решение я еще не получил, нам сообщили устно, учитывая сложившуюся в Арцахе ситуацию, которая не позволила должным образом направить судебные решения участникам процесса”, - подчеркнул Мартиросян.

14 июля 2023 года правоохранительные органы Нагорного Карабаха арестовали Виталия Баласаняна по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 337 УК. Позже Баласанян был выпущен на свободу.


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