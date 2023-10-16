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Президент РФ обсудил с президентом Ирана события в Палестине

Президент РФ обсудил с президентом Ирана события в Палестине

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили в телефонном разговоре события израильско-палестинского конфликта и изменения в Закавказье. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Ирана.

"В сегодняшнем телефонном разговоре президентов Ирана и России доктор Раиси обратил внимание на продолжение преступлений израильским режимом. Он назвал блокаду Газы, убийство женщин и детей, а также возможность наземной операции в секторе Газа и нападение на его избранное и законное правительство причиной длительной и широкомасштабной войны. В этой беседе стороны также обсудили ситуацию в Закавказье", - говорится в сообщении.


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