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При посредничестве Катара несколько украинских детей вернулись на родину из России

При посредничестве Катара несколько украинских детей вернулись на родину из России

Катар выступил в качестве посредника между Россией и Украиной при возвращении части украинских детей на родину. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел Катара.

"Государство Катар заявляет об успехе процесса воссоединения ряда украинских детей с их семьями на Украине и считает это важным началом на пути воссоединения остальных детей, пострадавших от российско-украинской войны, с их семьями", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Катара в социальной сети X (ранее Twitter). В ведомстве указали, что "на этой неделе оно способствовало размещению [украинских] детей и их семей в посольстве Катара в Москве и последующей их отправки до конечного пункта назначения".

Во внешнеполитическом ведомстве Катара выразили "признательность правительствам Украины и Российской Федерации за их сотрудничество и приверженность обеспечению безопасности и благополучия этих детей, а также предоставлению им надлежащего ухода на протяжении всего процесса и до него". Катар, отмечается в заявлении, также выражает "полную поддержку усилиям украинской и российской сторон по защите прав и [обеспечению] благополучия детей, пострадавших от продолжающегося конфликта".

21 сентября детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что существует канал связи с властями Украины, через который выстраивается работа по передаче российских детей на территорию России, а украинских - на территорию Украины. Тогда она заявила, что работа ведется по делам 15 детей с каждой стороны.


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