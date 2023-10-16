Россияне бросились скупать жилье в Турции и обогнали всех иностранцев

В сентябре 2023 года россияне бросились скупать жилье в Турции — по числу сделок с недвижимостью покупатели из России обогнали всех иностранцев. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, такие данные приводит Турецкий институт статистики (Turkstat).

В организации отметили, что всего за первый месяц осени нерезиденты заключили в евразийской стране 2900 сделок. Самой большой оказалась доля покупателей из России — 30 процентов. В топ-пять также вошли жители Ирана (11 процентов всех сделок), Ирака (6,5 процента), Украины (4 процента) и Китая (2,4 процента).

Самым популярным у иностранных покупателей жилья городом оказалась Анталья — там было продано более 1000 домов. Среди интересных для нерезидентов городов в Turkstat также назвали Стамбул (978 сделок) и Мерсин (211 сделок).

Ведомство также сообщило, что в целом продажи недвижимости в Турции в сентябре упали по сравнению с сентябрем 2022 года на 9,5 процента, до 102,7 тысячи сделок. Продажи недвижимости в стране за три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого тоже снизились — минус 14,9 процента, до 900 тысяч сделок.