Россия и Катар выступили за остановку боевых действий на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с министром иностранных дел катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани обстановку на Ближнем Востоке, стороны подтвердили необходимость немедленного прекращения боевых действий и открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

"Основное внимание было уделено проблематике ближневосточного урегулирования с упором на задачу скорейшей деэскалации катастрофической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В этом контексте была подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий и открытия гуманитарных коридоров, что позволит избежать новых жертв и оказать практическую помощь пострадавшим мирным жителям", - сказано в сообщении по итогам встречи министров в Катаре.

Стороны подчеркнули важность "налаживания переговорного процесса между палестинцами и израильтянами, конечной целью которого должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 г., живущего в мире и безопасности с Израилем, в соответствии с имеющимися резолюциями ООН и ее Совета Безопасности".

Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы развития многоплановых российско-катарских связей.