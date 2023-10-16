Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-10-23

ЕРЕВАН, 16 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 октября, курс доллара США сократился на 0.99 драмa и составил 401.22 драм. Курс евро сократился на 0.48 драмa и составил 422.52 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 4.12 драм. Курс британского фунта сократился на 1.77 драмa и составил 487.56 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 394.42 драмa и составила 24627.77 драм. Цена серебра сократилась на 1.48 драмa и составила 284.82 драм.