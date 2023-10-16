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Азиатские индексы - 16-10-23

Азиатские индексы - 16-10-23

ТОКИО, 16 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.03% и составил 31659.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.53% и составил 2273.54 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.46% и составил 3073.81 пункта, а HANG SENG снизился на 0.97% и составил 17640.36 пункта.


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