Азиатские индексы - 16-10-23

ТОКИО, 16 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.03% и составил 31659.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.53% и составил 2273.54 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.46% и составил 3073.81 пункта, а HANG SENG снизился на 0.97% и составил 17640.36 пункта.