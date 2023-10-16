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Премьер-министр Армении вылетел с рабочим визитом в Страсбург

Премьер-министр Армении вылетел с рабочим визитом в Страсбург

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом вылетел в Страсбург.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра , 17 октября в Европейском парламенте запланировано выступление Никола Пашиняна.

Состоится встреча премьер-министра Армении и председателя Европейского парламента Роберты Метсолы, по завершении которой они выступят с заявлениями для представителей СМИ.

Запланированы и другие встречи.


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