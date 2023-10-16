Глава МИД Египта заявил, что власти Израиля не предпринимали мер по открытию КПП «Рафах»

Египет готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через КПП «Рафах», однако власти Израиля не приняли мер по открытию пограничного пункта со стороны палестинского анклава. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр иностранных дел Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Катрин Колонна в Каире.

«Мы готовы доставить помощь в сектор Газа через КПП «Рафах», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. - Но, к сожалению, правительство Израиля не заняло позицию по открытию перехода со стороны сектора Газа», - цитирует Шукри ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что с 09:00 по местному времени в южных районах сектора Газа вступит в силу временное прекращение огня для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи в анклав, а также эвакуации мирного населения.

Как сообщал ранее «Арменпресс», и администрация премьер-министра Израиля, и палестинское движение ХАМАС опровергли информацию о прекращении огня и открытии КПП в секторе Газа.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости. Число жертв в Израиле превысило 1400. ХАМАС взял в заложники 150 человек. Число погибших в секторе Газа достигло 2700 человек. 2750 из них погибли в Газе, 58 - на Западном берегу реки Иордан. Число раненых с обеих сторон - 10 950 человек, 9 700 - в секторе Газа.

Армия обороны Израиля объявила, что ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа 199 человек.