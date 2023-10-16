Глава общины Варденис принял посла Королевства Дании в Армении и Грузии Анне Тофт Соренсен

Глава общины Варденис Аарон Хачатрян принял посла Королевства Дания в Армении и Грузии Анне Тофт Соренсен, руководителя и основателя организации «Mission 10 forty» Кима Харцнера и руководителя международной благотворительной организации «World Vision Армения» Раффи Дудакляна.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации Вардениса, в ходе встречи глава общины представил гостям нужды граждан, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха и нашедших убежище в Варденисской общине.

Ознакомившись с основными потребностями беженцев, осевших в общине Варденис, посол Королевства Дания и руководители благотворительных организаций заверили, что в ближайшее время сообщат о направлениях поддержки, которая будет оказана семьям вынужденных переселенцев из Нагорного Карабах.

По состоянию на 16 октября 2023 года в различных населенных пунктах общины Варденис нашла приют 201 семья, переселившаяся из Нагорного Карабаха, 704 человека.

Хосров Хлгатян