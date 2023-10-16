Энтони Блинкен вновь прибыл в Израиль для обсуждения ситуации

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь прибыл в Израиль, всего через 4 дня после своего предыдущего визита. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на BBC.

Ожидается, что Блинкен проведет встречи в Иерусалиме с руководством Израиля по поводу военной операции в секторе Газа.

Госсекретарь США отправился в Тель-Авив 12 октября, чтобы выразить поддержку Вашингтона Израилю. Затем Блинкен отправился в 6 арабских стран, чтобы продолжить переговоры.

Муссируются слухи, что и президент США Джо Байден может посетить Израиль в ближайшие дни по приглашению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости. Число жертв в Израиле превысило 1400. ХАМАС взял в заложники 150 человек. Число погибших в секторе Газа достигло 2700 человек. 2750 из них погибли в Газе, 58 - на Западном берегу реки Иордан. Число раненых с обеих сторон - 10 950 человек, 9 700 - в секторе Газа.

Армия обороны Израиля объявила, что ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа 199 человек.