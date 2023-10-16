Из Тель-Авива в Ереван прилетят 190 граждан РА и армян по национальности

Рейсом Тель-Авив-Ереван в Армению прилетят 190 граждан РА и армян по национальности, в их числе более 70 детей.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Сообщение на сайте МИД по адресу:

https://www.mfa.am/.../2023/10/16/Tel-Aviv_armenians/12279