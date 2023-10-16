Из Тель-Авива в Ереван прилетят 190 граждан РА и армян по национальности
Рейсом Тель-Авив-Ереван в Армению прилетят 190 граждан РА и армян по национальности, в их числе более 70 детей.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
Сообщение на сайте МИД по адресу:
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