Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь 2023

Из Тель-Авива в Ереван прилетят 190 граждан РА и армян по национальности

Из Тель-Авива в Ереван прилетят 190 граждан РА и армян по национальности

Рейсом Тель-Авив-Ереван в Армению прилетят 190 граждан РА и армян по национальности, в их числе более 70 детей.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Сообщение на сайте МИД по адресу: 

https://www.mfa.am/.../2023/10/16/Tel-Aviv_armenians/12279


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]