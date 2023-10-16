Министры иностранных дел России и Турции провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 октября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хакан Фиданом.

«Арменпресс» передает, что об этом сообщают турецкие СМИ.

Были обсуждены события в Израиле и Палестине.