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Министры иностранных дел России и Турции провели телефонный разговор

Министры иностранных дел России и Турции провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 октября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хакан Фиданом.

«Арменпресс» передает, что об этом сообщают турецкие СМИ.

Были обсуждены события в Израиле и Палестине.


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