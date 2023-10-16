Более миллиона жителей Газы вынуждены были покинуть свои дома: ООН

Более 1 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома в секторе Газа из-за массированного обстрела со стороны Израиля. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Более 1 млн человек – что составляет почти половину всего населения Газы – вынуждены были покинуть свои дома. При этом около 600 тыс. внутренне перемещенных лиц находятся в центральных районах анклава, а 400 тыс. из них размещены на объектах БАПОР, что в разы превышает наши возможности по оказанию помощи», - подчеркнули в ведомстве.

«Доступ жителей Газы к чистой питьевой воде значительно ограничен. Люди вынуждены пить сырую воду из колодцев, что вызывает серьезные опасения по распространению заболеваний, передающихся через воду», - добавили в БАПОР.

Кроме того, БАПОР подтвердило смерть 14 своих сотрудников в Газе, отметив, что это число не окончательное и может увеличиться.

Ранее главный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что его организация больше не может оказывать гуманитарную помощь в секторе Газа, поскольку там нет воды и электричества. По словам комиссара, на территории сектора Газа скоро закончатся продукты питания и лекарства.

Ранее Израиль объявил об эвакуации жителей 28 населенных пунктов на границе с Ливаном.