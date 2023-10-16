Международный фестиваль аэронавтики “Открой Армению с небес” принял детей из семей вынужденных переселенцев из Арцаха

В Армении продолжается Международный фестиваль аэронавтики «Открой Армению с небес». В гостях фестиваля побывали дети из семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. На воздушном шаре полетал и уже всем известный 13-летний Гор, который около 55 часов вез на автомобиле свою семью в Армению.

Гор Хачатрян, родившийся в селе Хнапат Нагорного Карабаха, рассказал «Арменпресс» о своих впечатлениях: «Я впервые лечу, мне немного страшно», - признался Гор.

Гора на фестиваль пригласила авиакомпанией «Fly Arna».

Директор авиакомпании «Скайболл» Наири Барсегян подчеркнул, что фестиваль состоит из 2 этапов: выставочного и спортивного. Демонстрационный этап включает в себя бесплатные полеты воздушных шаров в воздушном пространстве над Ереваном, Гарни и Апараном. Он подчеркнул, что в демонстрационных полетах участвовали и дети из семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

«В этом году в рамках нашего фестиваля мы решили, что на воздушных шарах полетят и дети в возрасте от 6 до 12 лет, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха», - сказал он.

Фестиваль стартовал в Ереване, и в этом году в фестивале участвуют до 20 воздушных шаров из Армении, Бразилии, Болгарии, Германии, Литвы, Польши, Японии, Великобритании, России и Грузии.

Международный фестиваль аэронавтики «Открой Армению с небес» проводится уже в пятый раз. Первый фестиваль прошел в 2017 году. Наири Барсегян отметил, что они поставили цель сделать его ежегодным, проводить его ежегодно и расширять масштабы участия.