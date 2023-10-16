Россия запретила импорт морепродуктов из Японии до подтверждения их безопасности

Россия присоединилась к Китаю, временно запретив импорт рыбы и морепродуктов из Японии в связи с выбросом воды с АЭС «Фукусима-1». Как передает «Арменпресс», Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного контроля Российской Федерации (Россельхознадзор) сообщила, что решение вступит в силу 16 октября.

«Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», - говорится в сообщении.

Китай 7 июля ввел запрет на импорт морепродуктов из 10 японских префектур, а 24 августа, когда Япония начала сбрасывать воду с атомной электростанции, Китай запретил весь импорт морепродуктов из Японии.

Южная Корея после сброса воды продлила запрет на ввоз морепродуктов из восьми префектур Японии, установленный еще в 2013 году.

Вода, сбрасываемая в море после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011, очищается и разбавляется обычной морской водой, но даже после очистки в ней остается тритий - радиоактивный изотоп водорода, который невозможно удалить. Сейчас на территории АЭС скопилось более 1,34 миллиона тонн воды. Правительство Японии приняло решение постепенно заполнять океан в течение 30-40 лет. Программа была одобрена МАГАТЭ, но вызвала недовольство некоторых стран.