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Сотрудник авиационной безопасности аэропорта «Звартноц» спас жизнь пассажира

Сотрудник авиационной безопасности аэропорта «Звартноц» спас жизнь пассажира

12 октября во время рейса Ереван-Москва состояние здоровья одного из пассажиров резко ухудшилось.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе международного аэропорта «Звартноц», спасти жизнь пассажира удалось благодаря первой помощи, оказанной сотрудником авиационной безопасности аэропорта.

«Сотрудники аэропорта всегда готовы на профессиональном уровне выполнить свои рабочие обязанности и быстро прореагировать на любую ситуацию», - отметили в пресс-службе аэропорта.


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