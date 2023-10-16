Сотрудник авиационной безопасности аэропорта «Звартноц» спас жизнь пассажира

12 октября во время рейса Ереван-Москва состояние здоровья одного из пассажиров резко ухудшилось.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе международного аэропорта «Звартноц», спасти жизнь пассажира удалось благодаря первой помощи, оказанной сотрудником авиационной безопасности аэропорта.

«Сотрудники аэропорта всегда готовы на профессиональном уровне выполнить свои рабочие обязанности и быстро прореагировать на любую ситуацию», - отметили в пресс-службе аэропорта.