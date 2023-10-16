Эксперты МАГАТЭ, Китая, Канады и Южной Кореи начали сбор проб воды в море вблизи АЭС «Фукусима-1»

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также эксперты из Канады, Китая и Южной Кореи приступили к сбору проб морской воды возле АЭС «Фукусима-1». В конце августа АЭС начала сбрасывать очищенную от радиоактивных частиц воду, что вызвало опасения по поводу безопасности.

Как передает «Арменпресс», агентство Kyodo сообщает, что группа специалистов будет работать до 23 октября, они проверят результаты мониторинга, проведенного японской стороной.

Эксперты из Канады, Китая и Южной Кореи, по данным агентства Kyodo, будут работать независимо и должны обеспечат дополнительную прозрачность.

Помимо сбора проб воды, специалисты также проведут анализ морепродуктов на наличие радиоактивных веществ. Предполагается, что результаты проверок будут сопоставлены с данными, полученными в прошлом году.

В марте 2011 года цунами разрушило энергетические и холодильные установки на АЭС «Фукусима-1», в результате чего расплавилось ядерное топливо в трех реакторах, разрушились их корпуса, произошли взрывы, приведшие к выбросу большого количества радиоактивных материалов. В настоящее время территория АЭС и прилегающие к ней районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы постоянно заливают воду для охлаждения фрагментов ядерного топлива, которая просачивается из трещин с тяжелым радиоактивным загрязнением.

Даже после очистки вода все еще содержит тритий – радиоактивный изотоп водорода, который невозможно удалить. Сейчас на территории АЭС скопилось более 1,34 миллиона тонн воды. Правительство Японии приняло решение в течение 30-40 лет постепенно сбрасывать эту воду в океан. Программа была одобрена МАГАТЭ, но вызвала недовольство некоторых стран. Китай запретил импорт японских морепродуктов.