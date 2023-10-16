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Израиль назвал точное число заложников в Газе

Израиль назвал точное число заложников в Газе

Даниэль Хагари, представитель Армии обороны Израиля, заявил, что ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа 199 человек. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на BBC.

15 октября сообщалось, что в заложниках находится 155 человек.

ХАМАС объявил, что намерен обменивать заложников на палестинцев, содержащихся в тюрьмах США, и  арабов, находящихся в израильских тюрьмах.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа.  Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям.   Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости. Число жертв в Израиле превысило 1400. ХАМАС взял в заложники 150 человек. Число погибших в секторе Газа достигло 2700 человек. 2750 из них погибли в Газе, 58 - на Западном берегу реки Иордан. Число раненых с обеих сторон - 10 950 человек, 9 700 - в секторе Газа.


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