Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь 2023

«Интер» намерен продлить контракт с Генрихом Мхитаряном

«Интер» намерен продлить контракт с Генрихом Мхитаряном

Миланский «Интер» намерен продлить контракт с бывшим полузащитником сборной Армении по футболу Генрихом Мхитаряном.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на итальянские СМИ. «Интер» хочет предложить Мхитаряну подписать контракт еще на год. Действующий контракт с армянским полузащитником рассчитан до 2024 года. Новый контракт будет подписан до 2025 года.

Генрих Мхитарян будет оплачиваться в размере €3,8 миллиона в год.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]