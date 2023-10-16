«Интер» намерен продлить контракт с Генрихом Мхитаряном
12:47, 16 Октябрь 2023
Миланский «Интер» намерен продлить контракт с бывшим полузащитником сборной Армении по футболу Генрихом Мхитаряном.
«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на итальянские СМИ. «Интер» хочет предложить Мхитаряну подписать контракт еще на год. Действующий контракт с армянским полузащитником рассчитан до 2024 года. Новый контракт будет подписан до 2025 года.
Генрих Мхитарян будет оплачиваться в размере €3,8 миллиона в год.
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