Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о временном прекращении огня: число погибших с обеих сторон достигло 4200

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что не располагает информацией о каком-либо соглашении по прекращению огня на юге сектора Газа. Ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в египетских силах безопасности, отмечало, что прекращение огня будет проходить параллельно с открытием контрольно-пропускного пункта Египет-Газа.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на BBC, в администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также опровергли слухи о прекращении огня.

«В настоящее время в секторе Газа не действует перемирие, и нет гуманитарной помощи в обмен на вывод иностранных граждан».

Палестинское движение ХАМАС также подтвердило информацию о гуманитарном прекращении огня на юге Газы.

По данным источников Reuters, Контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Газы и Египта должен был быть открыт на несколько часов, что позволило гуманитарной помощи поступить в регион, также некоторым иностранцам покинуть его.

Возле Рафаха собралась большая толпа, однако, по последней информации, КПП пока закрыт.

Источники BBC в Каире также сообщили, что договоренность о временном прекращении огня действительно существует, но разногласия по некоторым вопросам сохраняются. Египет заявил, что не откроет КПП, пока не будут предоставлены гарантии безопасности египетских служащих. Израиль, по данным BBC, хочет обыскивать все грузовые машины, въезжающие в Газу, чтобы на территорию не попало оружие.

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости. Число жертв в Израиле превысило 1400. ХАМАС взял в заложники 150 человек. Число погибших в секторе Газа достигло 2700 человек. 2750 из них погибли в Газе, 58 - на Западном берегу реки Иордан. Число раненых с обеих сторон - 10 950 человек, 9 700 - в секторе Газа.