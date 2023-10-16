Путин заявил, что экономики стран БРИКС опережают G7

На момент саммита в Йоханнесбурге экономики стран БРИКС опережали «большую семерку» (G7) по паритету покупательной способности. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

«Что касается БРИКС, то на момент проведения саммита в Йоханнесбурге уже соотношение экономик стран «семерки» и стран БРИКС было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности», - отметил российский лидер.

«После присоединения еще шести членов к БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран БРИКС", - сказал Путин».

Президент Российской Федерации считает, что это проявление объективного процесса формирования многополярного мира.

Как отметил глава России, эти результаты означают, что все страны-члены БРИКС поддерживают идею и концепцию многополярного мира, никто не хочет оказаться на вторых ролях у «какого-то суверена».

БРИКС был создан в 2006 году. Первоначально в его составе были Бразилия, Россия, Индия и Китай. Затем к БРИКС присоединилась ЮАР. На саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе было принято решение пригласить в объединение еще шесть стран: Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут официальными и полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года.