16 октября из Еревана в Тель-Авив  вылетел спецрейс для перевозки граждан Республики Армения

Правительство Армении 16 октября организовало специальный рейс Ереван-Тель-Авив для перевозки граждан РА и членов их семей, пожелавших приехать в Армению, исходя из соображений безопасности. «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на пресс-релиз МИД РА.

«Список лиц, включенных в рейс, составлен на основании заявлений, представленных в посольство РА В Израиле и МИД РА, согласно хронологии обращения, наличию детей и принципу не разлучения с семьей.

Министерство иностранных дел Армении, в том числе посредством посольство РА в Израиле, следит за развитием ситуации и при необходимости предпримет дополнительные шаги», - говорится в сообщении.

МИД также сообщает, что на данный момент нет данных о жертвах военных действий среди граждан РА и армян.