Генсек ООН обратился с призывом к Израилю и к ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал радикальное палестинское движение ХАМАС немедленно освободить всех заложников, а Израиль разрешить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа. «Арменпресс» приводит выдержку из заявления Гутерриша:

«В этот драматический момент, когда мы все находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, моя обязанность как генерального секретаря ООН сделать два гуманитарных призыва. (Призываю) ХАМАС немедленно и безо всяких условий освободить заложников. (Призываю) Израиль дать скорейший и неограниченный доступ для гуманитарных поставок ради гражданского населения Газы», - заявил он.

По словам Гутерриша, эти цели не должны быть предметом переговоров и должны быть достигнуты, потому что «это правильно».

«В Газе заканчивается вода, электричество и другие важные ресурсы. ООН располагает запасами продовольствия, воды, непродовольственных товаров, медикаментов и топлива на складах в Египте, Иордании, на Западном берегу (реки Иордан) и в Израиле. Эти товары могут быть направлены (в сектор Газа) в течение [нескольких] часов», - заявил Гутерриш.

Он добавил, что для осуществления поставок необходимо дать возможность сотрудникам ООН и партнерским неправительственным организациям "безопасно доставить груз в Газу и беспрепятственно раздать его нуждающимся».

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости. Число жертв в Израиле превысило 1400. ХАМАС взял в заложники 150 человек. Число жертв в секторе Газа достигло 2700 человек.