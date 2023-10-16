Израиль объявил о намерении эвакуировать жителей приграничных общин Ливана

Армия обороны Израиля объявила, что планирует эвакуировать жителей населенных пунктов на севере Израиля, на границе с Ливаном. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на BBC.

Жителей 28 населенных пунктов в радиусе 2 км от границы переселят в «гостевые дома, финансируемые государством».

BBC напоминает, что 15 октября в результате обстрела одной из приграничных деревень шиитской группировкой «Хезболла», действующей в Ливане, погиб один гражданин Израиля.

Израиль нанес удар по Ливану ночью, целясь в военную инфраструктуру, принадлежащую «Хезболле».

7 октября более 1500 боевиков ХАМАС прорвались через заграждение и вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС и наносит удары по множественным целям. Израиль также начал тотальную блокаду Газы, отрезав доступ к воде, электричеству, топливу, продуктам питания и к другим товарам первой необходимости.

Число жертв в Израиле превысило 1400. ХАМАС взял в заложники 150 человек. Число жертв в секторе Газа достигло 2700 человек.