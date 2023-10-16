Иран не вступит в конфликт, если Израиль сам не нападет на него: представительство Ирана в ООН

Иран не вступит в военный конфликт с Израилем, в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, если еврейское государство не нападет на Исламскую Республику. Как передает «Арменпресс», об этом агентству «Reuters» сообщили в постоянном представительстве Ирана при ООН.

«Вооруженные силы Ирана не вступят в бой при условии, что израильский режим апартеида не посмеет атаковать Иран, его интересы и его граждан. Силы сопротивления смогут защитить себя», - отметили в постпредстве.

15 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян заявил на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе, что если Израиль продолжит атаковать мирное население сектора Газа, масштабы конфликта могут расшириться. Позже в интервью телеканалу «Аль-Джазира» он заявил, что Исламская Республика через посредников предупредила еврейское государство, чтобы оно воздержалось от дальнейших обстрелов палестинского анклава.