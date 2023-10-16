“Новая книга” - 39/23:  Самвел Хачатрян, Агата Кристи, Сурен Багдасарян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по ъ категориям, изданных разными издательствами в 2023 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Самвел Хачатрян: Ереван Блюз

Роман “Ереван блюз” основан на видеозаписях репетиций спектакля “Тени” Тиграна Мирзояна и Нуне Ахвердян. Изначально, репетиции должны были завершиться в 2023 году, премьера должна была состояться на сцене Театра Станиславского. Однако с внезапным прекращением репетиций и отменой спектакля события выходят за рамки общей логики. Издательство: “Эдж”.

Переводная литература

Агата Кристи: Забытое убийство

В “Забытом убийстве” вновь появляется мисс Марпл, героиня многих книг Агаты Кристи. Это последняя ее повесть, опубликованная уже посмертно. Гвенда Рид и ее муж решают купить дом в Англии. Но молодой женщине кажется, что когда-то она уже жила в этом доме и даже видела, как в нем совершилось убийство. Она начинает думать, что сходит с ума, но мисс Марпл убеждена в том, что произошло убийство, и помогает молодой паре не допустить того, чтобы прошлое убийство осталось нераскрытым. Издательство: “Эдит Принт”.

Документальная литература

Сурен Багдасарян: “Арарат 73”

Команда “Арарат”, уступающая сильным футбольным командам СССР, в 1973 году стала чемпионом и обладателем кубка страны. “Арарат 73” показал не только результаты, но и волшебный футбол. Репортажи матчей “Арарата” по армянскому телевидению и радио вел Сурен Багдасарян. Он собрал все свои воспоминания и истории в книгу, в которой подробно представил путь к победе. Сурен Багдасарян описал все трудности, через которые прошел “Арарат” и достиг такого небывалого успеха. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.