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Государственный камерный оркестр Армении готовится к гастролям в Германии

Государственный камерный оркестр Армении готовится к гастролям в Германии

При содействии армянской общины Баден-Вюртемберга и Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Государственный камерный оркестр Армении 27 и 28 октября будет гастролировать в Германии.

Как передает «Арменпресс», гастроли пройдут в рамках празднования 120-летия Арама Хачатуряна и  Дней армянской культуры в Штутгарте, которая в этом году состоятся под девизом «Вместе за мир».

27 октября в 19:00 оркестр вместе с армянским скрипачом, проживающим в Гегмании, Арамом Бадаляном и немецким дирижером Филиппом Амелунгом выступит в Культурном центре Роттенбурга (Zehntscheuer Rottenburg cultural center).

28 октября в 19:00 оркестр выступит в концертном зале Hospitalhof Stuttgart вместе с Арамом Бадаляном и дирижером Рубеном Казаряном.

Будут исполнены произведения армянских и немецких композиторов.


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