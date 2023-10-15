Раиси в телефонном разговоре с Макроном посчитал вероятным усложнение ситуации вокруг Газы и открытие других фронтов

Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, стороны обсудили ситуацию в секторе Газа.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, oб этом сообщил замглавы администрации президента по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Джамшиди сообщил, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Эбрахима Раиси с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

"Во время переговоров, иранский президент подчеркнул, что в свете продолжающейся агрессии, военных преступлений и убийств со стороны Израиля против палестинцев, а также блокады Газы существует вероятность усложнения ситуации и открытия других фронтов" сообщил Джамшиди.