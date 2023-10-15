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Папа Франциск призвал беженцев и защитить беженцев и религиозное и культурное наследие НК

Папа Франциск призвал беженцев и защитить беженцев и религиозное и культурное наследие НК

Папа Франциск, обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра 15 октября, выразил обеспокоенность происходящим в Израиле и в секторе Газа.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе, призвав защитить людей, перемещенных из Нагорного Карабаха, и религиозное культурное наследие этого места. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Vaticannews.

 По окончании молитвы, произнесенной из окна своего кабинета, Папа Франциск обратился к паломникам, прибывшим на площадь Святого Петра, и выразил глубокую обеспокоенность происходящим в Израиле и в частности в Газе, выразив   обеспокоенность также ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Не менее тревожит меня Нагорный Карабах. После  насильственного переселения – что уже само по себе тяжело осознавать, хочу призвать к  защите  оставшихся в регионе храмов и молитвенных мест, - сказал Понтифик, призвав власти и все  население  защитить и уважать эти храмы как неотделимую часть культуры, как  символы веры  и братства. 

Затем он сослался на опубликованное сегодня апостольское обращение с текстом «C'est la confance», посвященное Святой Терезе и Младенцу Иисусу.

Его Святейшество Папа завершил свою речь, пожелав всем доброго воскресенья и попросив не забывать молиться за него", - сообщает Vaticannews.


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