Папа Франциск призвал беженцев и защитить беженцев и религиозное и культурное наследие НК

Папа Франциск, обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра 15 октября, выразил обеспокоенность происходящим в Израиле и в секторе Газа.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе, призвав защитить людей, перемещенных из Нагорного Карабаха, и религиозное культурное наследие этого места. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Vaticannews.

По окончании молитвы, произнесенной из окна своего кабинета, Папа Франциск обратился к паломникам, прибывшим на площадь Святого Петра, и выразил глубокую обеспокоенность происходящим в Израиле и в частности в Газе, выразив обеспокоенность также ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Не менее тревожит меня Нагорный Карабах. После насильственного переселения – что уже само по себе тяжело осознавать, хочу призвать к защите оставшихся в регионе храмов и молитвенных мест, - сказал Понтифик, призвав власти и все население защитить и уважать эти храмы как неотделимую часть культуры, как символы веры и братства.

Затем он сослался на опубликованное сегодня апостольское обращение с текстом «C'est la confance», посвященное Святой Терезе и Младенцу Иисусу.

Его Святейшество Папа завершил свою речь, пожелав всем доброго воскресенья и попросив не забывать молиться за него", - сообщает Vaticannews.