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В церкви Конгрегации Мхитаристов в Вене отслужена экуменическая молитва, посвященная РА и переселенцам из НК

В церкви Конгрегации Мхитаристов в Вене отслужена экуменическая молитва, посвященная РА и переселенцам из НК

Посол Армении в Австрии Армен Папикян вместе с сотрудниками посольства принял участие в экуменической молитве, посвященной Армении и вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Служба состоялась при участии Патриаршего делегата Центральной Европы епископа Тирана Петросяна, епископа Венской католической церкви Франца Шарля, настоятеля Венской Конгрегации Мхитаристов Ваана Овакимяна и ряда других священнослужителей.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы Facebook  посольства Армении в Австрии.


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