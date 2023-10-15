Израиль позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 11.00 по 14.00 воскресенья, заявила Армия обороны Израиля в соцсети X.

"Жители города Газа и северной части сектора Газа, в прошедшие дни мы призывали вас переместиться в южную зону для вашей безопасности. Мы хотим проинформировать вас, что Армия обороны Израиля не будет проводить никаких операций вдоль этой дороги с 11.00 по 14.00 (ереванское время - ред.). В течение этого времени, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью, чтобы переместиться на юг из северной части сектора Газа", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении, опубликованном на странице Армии обороны Израиля.

После начала нападения на Израиль со стороны организации ХАМАС 7 октября число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.