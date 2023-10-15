Fast Bank — fintech-спонсор DigiTec 2023

В Meridian Expo Centre, 13-15 октября уже в 18-й раз DigiTec объединил как местные, так и международные компании и отражает технологический потенциал, инновации и перспективы Армении. Fintech-спонсором DigiTec 2023 – крупнейшего и самого важного IT-мероприятия, является Fast Bank.

Как передает Арменпресс, из Fast Bank сообщают, что Meridian Expo Centre представляет посетителям современную банковскую систему, созданную собственными силами Fast Bank, предварительную версию мобильного приложения, которая находится на стадии тестирования, а также электронный кошелек Fast Shift и приложение «МикроФон», созданный для создания моделей машинного обучения на основе устных армянских текстов.

В течение 3 дней Fast Expo в своем павильоне также организует интересные, интеллектуальные мероприятия для IT-сообщества и вручает сюрпризы лучшим участникам.

Участвуя в выставке DigiTec, Fast Bank стремится стимулировать прогресс армянского технологического сообщества.