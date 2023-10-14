На нужды переселенцев из НК Армении из-за рубежа будет выделено еще €35 млн: вице-премьер

По словам вице-премьер-министра РА, координатора Гуманитарного центра Тиграна Хачатряна, в регионах РА уже насчитано 85 тысяч вынужденных переселенцев, а это означает, что большинство из них выбрали регионы в качестве временной место жительства.

Как передает Арменпресс, в "Гуманитарном центре" вице-премьер заверил, что правительство помогает вынужденным переселенцам как в плане аренды, так и в выборе места жительства в средне- и долгосрочной перспективе. Все сотрудники региональных администраций и партнеры региональных структур гуманитарных центров помогают людям выбирать места проживания из максимально широкого спектра, чтобы люди могли выбрать для себя лучшие условия, которые могут быть в регионах.

"Армения продолжает получать поддержку от международных партнеров, которые в различных форматах помогают правительству РА удовлетворить первоочередные потребности вынужденных переселенцев. Обещания о финансовой поддержке взяли на себя правительства многих стран и международные организации. Согласно объявлениям, более 35 миллионов евро помощи будет предоставлено правительствами и международными организациями через МККК. Еще 35 миллионов евро уже выделены другим способом, из которых 15 миллионов евро будут направлены в виде бюджетной поддержки на казначейский счет правительства РА, а остальные средства будут направлены агентствами развития через представительства в Армении для решения нужд или проблем вынужденных переселенцев", - отметил Хачатрян.

По словам вице-премьера, гуманитарная помощь также поступает в виде различных грузов. За последние две недели в Армению поступило более 100 тонн гуманитарного груза, который распределяется среди вынужденных переселенцев для удовлетворения их основных потребностей.

"Правительство следит за проблемами вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и продолжает разрабатывать программы поддержки в соответствии с ними. Предыдущие две недели были потрачены на решение первоочередных вопросов, но уже пора уточнить планы дальнейшей поддержки в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В дальнейшем эти программы будут представлены как для того, чтобы выслушать мнения, так и для того, чтобы направить решения в более правильное русло", - заключил вице-премьер-министр РА.