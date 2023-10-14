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Протестующие в Израиле потребовали отставки премьер-министра Нетаньяху

Протестующие в Израиле потребовали отставки премьер-министра Нетаньяху

Протестующие выступили с призывом отставки премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ходе акции протеста у здания министерства обороны в Тель-Авиве.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что многие среди собравшихся держат таблички с именами и фотографиями тех, кто пропал или попал в плен после начала палестинским движением ХАМАС операции.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.

 

 

 

 

 


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