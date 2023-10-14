Украина заявила, что более 40 судов воспользовались временным коридором в Черном море

Более 20 судов вышли из украинских портов после завершения зерновой сделки, еще 25 прибыли за это время в Одесскую область "под загрузку".

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кубраков еще сообщил, что после прекращения действия зерновой сделки экспортный потенциал украинских портов снизился на 40%. После отказа России в июле этого года от участия в зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины 10 августа объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность.

В начале октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна потребляет лишь 25% собранного урожая зерна, а остальные 75% планирует отправлять на экспорт, в том числе через страны Европы. Он указал, что Киев рассчитывает обеспечить экспорт за счет "путей солидарности" от ЕС, расширения возможностей портов на Дунае и "новых зерновых коридоров".