Палестина поможет эвакуации россиян из Сектора Газа. Посол Палестины в России

Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву.

Как передает Арменпресс сообщает со ссылкой на ТАСС, об этомзаявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Я только что говорил с российской стороной, с Министерством иностранных дел. Они будут для россиян делать все возможное, а мы помогаем. Я говорил с нашим посольством в Египте, вопрос прорабатывается", - сказал дипломат.

Ни одна платформа для переговоров с Израилем не видна, отметил Нофаль.

"О каких переговорах может идти речь? Сначала надо остановить убийства, войну, помочь людям, а потом посмотрим, есть ли возможности", - сказал посол, отвечая на вопрос о возможности переговоров между сторонами.