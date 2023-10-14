Иран объявил об открытии крупного газового месторождения на юге страны
14:52, 14 Октябрь 2023
Министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил об открытии крупного газового месторождения в южной провинции Фарс.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.
Во время визита в провинцию Шираз Овджи сообщил, что месторождение сухого газа, обнаруженное в городе Ламерд, содержит около 623 миллиардов кубометров природного газа.
Министр заявил, что это крупнейшее месторождение сухого газа, когда-либо обнаруженное в Иране.
По словам Овджи, развитие этого сектора приведет к огромным экономическим изменениям в провинции Фарс.
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