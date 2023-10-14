Для меня Ереван — это в первую очередь люди. Мэр поздравил с Днем Еревана

Мэр Еревана Тигран Авинян поздравил столицу с 2805-летием со дня основания.

Как сообщает Арменпресс, в поздравлении Тиграна Авиняна, опубликованном в социальной сети Facebook, в частности, говорится:

«Дорогие ереванцы, поздравляю всех нас с 2805-летием со дня основания Еревана. Почему всех нас, потому что Ереван – любимый город не только ереванцев, но и всех тех людей, которые считают Ереван частью самого себя».

Мэр подчеркнул, что Ереван должен быть городом для людей, с зелеными садами, благоустроенными дворами, удобным и доступным.

«И как ереванец, и как новоизбранный мэр, я служил и буду служить Еревану и ереванцам, потому что для меня Ереван – это прежде всего люди. С праздником, дорогой город», - заключил Авинян.