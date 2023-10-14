Время в Ереване: 11:07:36,   15 Октябрь 2023

Эр-Рияд проинформировал Вашингтон о приостановке процесса нормализации отношений с Израилем

Эр-Рияд проинформировал Вашингтон о приостановке процесса нормализации отношений с Израилем

Власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США Джо Байдена о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем.

Как передает Арменпрес, об этом сообщает ТАСС.

По их данным, Эр-Рияд прекратил дипломатическую работу по нормализации отношений в свете обострения палестино-израильского конфликта. Саудовское руководство на днях довело свою позицию до сведения американской стороны. Оно охарактеризовало такое решение как паузу, а не конец дипломатических усилий на этом направлении.

В свою очередь американская сторона сообщила, что администрация Байдена продолжит поддерживать контакты с саудовцами.

Решение Эр-Рияда стало "серьезным ударом по амбициям президента Джо Байдена" и его политике на Ближнем Востоке. Вашингтонская администрация намеревалась содействовать переговорам о нормализации в регионе, несмотря на эскалацию насилия.

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]