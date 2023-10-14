Австрия завершила эвакуацию своих граждан из Израиля
Австрия уже завершила эвакуацию своих граждан из Израиля.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство иностранных дел Австрии.
Отмечается, что самолет, выполнявший последний эвакуационный рейс из Израиля, который организовал МИД, уже приземлился в Вене.
"За 48 часов мы вывезли из зоны кризиса более 430 человек", - говорится в заявлении МИД Австрии.
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