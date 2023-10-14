Время в Ереване: 11:07:36,   15 Октябрь 2023

Австрия завершила эвакуацию своих граждан из Израиля

Австрия завершила эвакуацию своих граждан из Израиля

Австрия уже завершила эвакуацию своих граждан из Израиля.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство иностранных дел Австрии.

Отмечается, что самолет, выполнявший последний эвакуационный рейс из Израиля, который организовал МИД, уже приземлился в Вене.

"За 48 часов мы вывезли из зоны кризиса более 430 человек", - говорится в заявлении МИД Австрии.

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]