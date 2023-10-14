Моди был бы рад видеть Путина в Индии. Матвиенко

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил готовность встретить президента России Владимира Путина в Индии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран G20.

"В целом, вы знаете, такой позитивный фон российско-индийских отношений, в том числе во многом благодаря взаимодействию наших лидеров: Владимира Путина и господина Моди, которые находятся в постоянном рабочем контакте. Господин Моди сказал, что рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии. Полагаю, что у нас есть хорошая база и хорошая масштабная перспектива", - сказала Матвиенко журналистам, добавив, что передала Моди привет и наилучшие пожелания от Путина.

"Господин Моди отметил, что очень удовлетворён тем, как развивается российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и многих других направлений", - сказала Матвиенко.