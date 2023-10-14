ЮНИСЕФ предвидит гуманитарную катастрофу из-за перемещения населения в Газе

Призывы к населению сектора Газа о перемещении из одной его части в другую невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы, поскольку речь идет о миллионе человек, которым некуда идти.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.

«Такие призывы, если их осуществить, вызовут чрезвычайное осложнение гуманитарной ситуации в Газе, поскольку речь идет о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - отметил Овейс.

Представитель ЮНИСЕФ подчеркнул, что все стороны конфликта согласно международному праву несут ответственность за защиту мирного населения и обязаны сохранять жизнь и безопасность детей, мирных жителей, где бы они ни находились.

Овейс рассказал, что представители ЮНИСЕФ продолжают находиться в секторе Газа, как это было до конфликта, на данный момент никто из них не пострадал, но нанесен урон инфраструктуре, которую поддерживала организация.

«Гуманитарная ситуация в секторе Газа очень сложная, гуманитарным работникам и сотрудникам организаций очень трудно даже передвигаться, поэтому мы просим предоставить гуманитарное перемирие и безопасные коридоры для детей и семей, дать возможность этим людям получить доступ к помощи», - добавил представитель ЮНИСЕФ.