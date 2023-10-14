Франция перечислила ВПП €1 млн для поддержки вынужденных переселенцев из НК

Франция инвестирует €1 млн Всемирной продовольственной программе в удовлетворение нужд вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщилна своей странице X посол Франции в Армении Оливье Декотиньи, поделившись постом на странице Всемирной продовольственной программы.

«По решению министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, Франция инвестирует 1 миллион евро во Всемирную продовольственную программу для удовлетворения потребностей Армении после насильственной миграции 100 000 армян из Нагорного Карабаха», - отметил посол.

Во Всемирной продовольственной программе отметили, что гордятся тем, что объявляют о щедром вкладе Франции в 1 млн евро во Всемирную продовольственную программу, направленную на усилия по реагированию на чрезвычайные ситуации в Армении.

"Мы укрепляем наше партнерство для поддержки нуждающихся", - отметили в организации.