Европейские индексы - 13-10-23

МОСКВА, 14 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.55% и составил 15186.66 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.42% и составил 7003.53 пункта, британский FTSE снизился на 0.59% и составил 7599.60 пункта, а российский RTSI вырос на 0.75% и составил 1034.11 пункта.