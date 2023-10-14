Цены на цветные металлы - 13-10-23

ЛОНДОН, 14 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.32% и составила 2201.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.12% и составила 7980.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.59% и составила 2045.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.05% и составила 18675.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.18% и составила 25150.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.53% и составила 2440.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.