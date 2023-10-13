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Апостольский нунций Ватикана вручил главе МИД Армении папский орден Орден Святого Григория Великого 

Апостольский нунций Ватикана вручил главе МИД Армении папский орден Орден Святого Григория Великого 

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 октября принял апостольского нунция Святого Престола в Республике Армения Жозе Авелину Бетанкура по случаю завершения его дипломатической миссии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, отметив, что миссия нунция Святого Престола в Армении совпала с трудным периодом для Армении и армянского народа, министр Мирзоян высоко оценил его вклад и усилия в углублении и развитии двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Подчеркнув, что миссия была для него особенной в стране, которая первой приняла христианство в качестве государственной религии, апостольский нунций Святого Престола поблагодарил за эффективное сотрудничество и усилия, направленные на укрепление связей, вручив министру Мирзояну папский орден Орден Святого Григория Великого.

Собеседники обсудили различные вопросы взаимодействия между Арменией и Святым Престолом, с удовлетворением отметив реализацию двусторонних визитов на высоком уровне в последнее время, особенно визит министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Ватикан в 2022 году и визит государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина в Ереван в 2023 году.

Коснувшись деармяниции Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, Арарат Мирзоян отметил, что насильственному переселению более 100 тысяч армян предшествовало военное нападение Азербайджана 19 сентября и почти 10-месячная блокада. В этом контексте министр иностранных дел Армении отметил, что, несмотря на призывы и заявления международного сообщества, в том числе Святого Престола, предотвратить запланированную Азербайджаном политику патрицида народа Нагорного Карабаха фактически не удалось.

Была подчеркнута важность решения текущих гуманитарных проблем, прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также активного участия и действий международных акторов в направлении установления мира в регионе.

Справка: Папский орден Орден Святого Григория Великого был учрежден Папой Григорием XVI в 1831 году и выдается за верность и заслуги перед Святым Престолом и Церковью, преданный и образцовый труд, заслуги перед обществом.


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