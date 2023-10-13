Апостольский нунций Ватикана вручил главе МИД Армении папский орден Орден Святого Григория Великого 

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 октября принял апостольского нунция Святого Престола в Республике Армения Жозе Авелину Бетанкура по случаю завершения его дипломатической миссии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, отметив, что миссия нунция Святого Престола в Армении совпала с трудным периодом для Армении и армянского народа, министр Мирзоян высоко оценил его вклад и усилия в углублении и развитии двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Подчеркнув, что миссия была для него особенной в стране, которая первой приняла христианство в качестве государственной религии, апостольский нунций Святого Престола поблагодарил за эффективное сотрудничество и усилия, направленные на укрепление связей, вручив министру Мирзояну папский орден Орден Святого Григория Великого.

Собеседники обсудили различные вопросы взаимодействия между Арменией и Святым Престолом, с удовлетворением отметив реализацию двусторонних визитов на высоком уровне в последнее время, особенно визит министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Ватикан в 2022 году и визит государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина в Ереван в 2023 году.

Коснувшись деармяниции Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, Арарат Мирзоян отметил, что насильственному переселению более 100 тысяч армян предшествовало военное нападение Азербайджана 19 сентября и почти 10-месячная блокада. В этом контексте министр иностранных дел Армении отметил, что, несмотря на призывы и заявления международного сообщества, в том числе Святого Престола, предотвратить запланированную Азербайджаном политику патрицида народа Нагорного Карабаха фактически не удалось.

Была подчеркнута важность решения текущих гуманитарных проблем, прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также активного участия и действий международных акторов в направлении установления мира в регионе.

Справка: Папский орден Орден Святого Григория Великого был учрежден Папой Григорием XVI в 1831 году и выдается за верность и заслуги перед Святым Престолом и Церковью, преданный и образцовый труд, заслуги перед обществом.